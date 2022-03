Wesley Teixeira é jovem negro da Baixada, evangélico e educador popular - divulgação

Wesley Teixeira é jovem negro da Baixada, evangélico e educador populardivulgação

Publicado 25/03/2022 08:00

Hoje, o PSB faz uma cerimônia virtual para receber as filiações de uma turma ligada a movimentos sociais. Um dos que assinam a ficha é Wesley Teixeira, que teve mais votos do que oito vereadores de Caxias, mas ficou de fora porque o PSOL não atingiu o quociente eleitoral. O líder do Movimento Negro Unificado vem apadrinhado por Marcelo Freixo e Alessandro Molon.