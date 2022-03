Declaração do Imposto de Renda 2022 poderá ser enviada até as 23h59min do dia 29 de abril - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 24/03/2022 16:40

O deputado federal Júlio Lopes (PP) enviou, nesta quarta-feira (23), um ofício ao secretário especial da Receita Federal do Ministério da Economia, Júlio César Vieira Gomes, pedindo para o prazo de entrega do imposto de renda ser adiado para o dia 30 de maio. A data limite atual é o próximo dia 29 de abril.

No documento, o parlamentar lembrou dos feriados da Semana Santa e de Tiradentes, além dos feriados prolongados, no Rio, de São Jorge e Carnaval — este último adiado devido à pandemia.

Lopes alega que inúmeras empresas estão com dificuldade na entrega dos documentos necessários para o preenchimento da declaração, por conta da redução de funcionários na pandemia, gerando atraso na entrega dos serviços.

“É grande o número de pessoas e empresas reclamando da dificuldade em conseguir a documentação para finalizar declaração, o que vem trazendo enorme preocupação com a possibilidade do atraso e consequentemente uma multa”, explica o deputado.