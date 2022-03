Plenário do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara do Rio - Daniel Castelo Branco

Plenário do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara do RioDaniel Castelo Branco

Publicado 24/03/2022 09:00

Foi-se o tempo em que a expressão "IPTU progressivo" causava icterícia no Rio. A política está incluída no Plano Diretor formulado pela prefeitura, e é um dos instrumentos que serão debatidos na audiência que a Câmara realiza hoje. A proposta é apresentada como uma solução para o problema de imóveis abandonados, como a famosa torre circular na Barra. Primeiro, os proprietários serão notificados para promover a ocupação. Se nada mudar, o imposto vai aumentar gradativamente durante cinco anos — até a desapropriação para promover habitação social ou prestação de serviços públicos. "Uma cidade com déficit habitacional não pode permitir terrenos e imóveis sem uso, muitas vezes em áreas nobres", defende Rafael Aloisio Freitas, presidente da Comissão do Plano Diretor. Tarcísio Motta, antigo defensor da política, faz coro: "importante explicar que o objetivo não é punir quem não consegue alugar um imóvel que possui, mas sim limitar a especulação imobiliária".

Habilitação sem pegar estrada

O presidente do Detran, Adolfo Konder, confirmou à deputada Zeidan (PT) que os serviços em Maricá vão ser ampliados ainda este ano. Em uma parceria com a prefeitura, as instalações serão fornecidas pela administração municipal, enquanto os serviços ficam por conta do estado. Até hoje, a cidade não oferece provas práticas e teóricas de direção, nem vistoria.

Fim das sessões híbridas

As sessões semipresenciais na Câmara do Rio (com exceção aos maiores de 60) só terão fim a partir de 2 de maio — bem a tempo de pedir uma licença de 120 dias para acompanhar a campanha eleitoral, notam as más línguas.

Picadinho

Hoje, Associação Nacional da Advocacia Criminal faz uma live às 20h, pelo Instagram de Fernanda Neiva, com Luíz Mantovani, Fernanda Neiva e Thais Menezes.

A agência de voluntariado universitário ESPM Social promove hoje, às 17h, uma oficina sobre a cultura do racismo.

A cantora Aline Lessa se apresenta hoje, às 19h, no Américas Shopping. Entrada gratuita.

Termina hoje o concurso cultural da Lecadô pelo Mês das Mulheres. As duas frases mais inspiradoras postadas nas redes ganharão um crédito de R$ 100 para usar no site da marca.