Marcelo Freixo e Geraldo Alckmin em evento de filiação ao PSBDivulgação

Publicado 24/03/2022 07:00

Marcelo Freixo fez questão de comparecer à filiação do ex-governador paulista Geraldo Alckmin ao PSB, ontem em Brasília. Ao conversar com o ex-tucano, cotado como vice na chapa presidencial de Lula, o pré-candidato comentou sobre seus esforços para ampliar a aliança no Rio. Alckmin, visto como a "carta aos brasileiros" versão 2022, respondeu que Freixo pode contar com sua ajuda durante a campanha.