O reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Ricardo Lodi, vai entregar na próxima sexta-feira (25), às 17h30, no auditório da reitoria, a medalha José Bonifácio ao deputado Marcio Pacheco. A medalha, maior homenagem da Universidade, é dedicada àquelas pessoas que sempre estiveram ao lado da instituição, prestando serviços relevantes à comunidade.

"O deputado sempre foi um grande aliado. Nesse processo de incorporação da Uezo pela Uerj, sua participação foi decisiva e, como líder do governo e relator da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), liderou a votação vitoriosa a favor da incorporação", destacou Lodi. "Esse é o nosso reconhecimento ao deputado pela relevante contribuição não só à Uerj, como também para toda a educação pública do estado".