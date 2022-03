Alerj vota projeto que autoriza Executivo a aplicar 50% do IPVA em municípios em calamidade ou emergência - Reprodução

Alerj vota projeto que autoriza Executivo a aplicar 50% do IPVA em municípios em calamidade ou emergênciaReprodução

Publicado 22/03/2022 18:44 | Atualizado 22/03/2022 18:49

A Alerj vota, em regime de urgência, nesta quarta-feira (22), o projeto 5508/2022, que autoriza o governo do estado a aplicar 50% do IPVA arrecadado – parte do Estado – no município que gerou o imposto, caso este esteja em situação de emergência ou calamidade pública decretadas oficialmente, como a cidade de Petrópolis, atingida pelas fortes chuvas recentemente.

No entanto, como o PL, de autoria dos deputados Luiz Paulo (PSD), André Ceciliano (PT) e Lucinha (PSDB), é do tipo autorizativo, o estado não teria obrigação legal de executá-lo na prática.

Os recursos devem, segundo a proposta, ser aplicados para recuperar ruas e realizar obras de infraestrutura urbana de reparos.

Caso aprovado pelo plenário, o projeto segue para sanção ou veto do governador Cláudio Castro.