Ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia - Agência Brasil

Publicado 22/03/2022 11:51

A decisão de Rodrigo Maia de se filiar ao PSDB pôs fim às especulações sobre o que acontece com a federação dos tucanos com o Cidadania: o comando caberá ao ex-presidente da Câmara dos Deputados. A chegada do federal licenciado já era esperada há pelo menos duas semanas, e apazigua a situação com a outra ponta da parceria, pois a legenda liderada por Comte Bittencourt é próxima tanto de Eduardo Paes (PSD) como de Rodrigo Neves (PDT).