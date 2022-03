Vereadora Teresa Bergher - Paulo Carneiro/Agência O Dia

Publicado 22/03/2022 11:00

Basta a meteorologia prever chuvas, para o gabinete de Teresa Bergher entrar em estágio de alerta. A vereadora costuma passar a lupa nos gastos com prevenção de enchentes, e apurou que, no primeiro trimestre, ações como manutenção e recuperação de obras de contenção não executaram um centavo sequer. Da dotação de R$ 600 milhões, só R$ 8,6 milhões já foram pagos. Segundo a parlamentar, nos quatro anos da gestão Crivella, R$ 1,5 bilhão deixaram de ser gastos — e, em 2021, Paes só investiu 34,5% do orçamento.