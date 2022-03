O secretário de Educação de Niterói anuncia apoio a Marcelo Freixo - Reprodução / Redes sociais

O secretário de Educação de Niterói anuncia apoio a Marcelo FreixoReprodução / Redes sociais

Publicado 21/03/2022 19:26

Marcelo Freixo (PSB) conseguiu arrebatar o apoio de Vinícius Wu para sua pré-campanha a governador do Rio. O detalhe é que o historiador é secretário de Educação... em Niterói, reduto do adversário Rodrigo Neves (PDT).

Que ninguém se espante, portanto, se a administração Axel Grael (PDT) promover uma dança das cadeiras em breve.

Wu se tornou um "soldado" da campanha de Freixo a pedido de seu padrinho político, o ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT).

"Na disputa ao governo do estado, Freixo tem conseguido organizar o campo progressista e não por acaso conta com o apoio de PT, PC do B, PV, Rede, PSOL e, claro, do PSB, seu partido. Além de seguir liderando as pesquisas, configurando um cenário inédito para a esquerda Fluminense", escreveu ele em suas redes sociais.