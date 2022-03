Funcionários da Rio Saúde que atuam em unidades básicas e em hospitais estão sem plano de saúde - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 21/03/2022 15:09

A saúde dos municípios do Rio deve seguir o exemplo de Mesquita e ficar mais integrada à rede Nacional de dados do Conecte SUS. Uma Comissão será instalada, nesta terça-feira (22), em evento no Centro, para agilizar a informatização dos 92 municípios. Médicos de todo o país vão poder acessar o quadro de pacientes, exames e medicamentos em tempo real. O estado será o primeiro alvo da comissão por concentrar o maior número de hospitais.

A proposta tem articulação do deputado Júlio Lopes (Progressista), autor da lei n° 13.444, que tornou o CPF o único documento necessário para apresentação no SUS.

Com o apoio do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Ministério da Saúde realiza a Oficina de Expansão do Programa Conecte SUS e a instalação da Comissão Especial de Desburocratização, Simplificação e Modernização.

“A partir de agora, toda vez que você precisar de algum tipo de atendimento em uma unidade de saúde, seja ela qual for, você será atendido somente com o número do CPF e sem a necessidade de apresentar nenhum outro documento”, explica o parlamentar. “Com o CPF, os médicos terão acesso a todos os tratamentos e medicamentos que você utiliza”.