Deputado Estadual Valdecy da Saúde e o Prefeito Dr. João - Beto Oliveira

Deputado Estadual Valdecy da Saúde e o Prefeito Dr. João Beto Oliveira

Publicado 20/03/2022 09:00

O prefeito de São João de Meriti, João Ferreira Neto (recentemente filiado ao PL de Cláudio Castro) usou uma estratégia dois em um para tentar se reconciliar com a Câmara Municipal, ao enterrar a pré-candidatura federal de Márcio Reis. De um lado, fez um aceno aos vereadores rebelados, já que liberou os aliados para votarem no deputado Júlio Lopes (PP), parça do presidente da Casa, Didê. E, por outro, resolveu uma questão familiar, já que sua filha e Reis se separaram. O ex-genro inclusive já não tem sido visto nos eventos oficiais. E na novela mais rocambolesca da Baixada, ainda há dois novos aspiras: os vereadores da base Letícia Costa (PSDB) e Bebeto (PTB). A dupla, na verdade, tem a função de cumprir tabelinha para reeleger Valdecy da Saúde na Alerj. E, de quebra, atrapalhar os planos de Luciano Vieira. Vereador no Rio recém-chegado ao PL, assim como Dr. João, ele é irmão do estadual Léo Vieira — novo dirigente do PSC... e adversário do prefeito em 2020.

Fome de bola para outubro

Embora o pai seja o homem da nominata do PSD de Eduardo Paes, o vereador Luiz Ramos Filho continua alimentando o sonho de concorrer ao Senado pelo PMN. E, para isso, pensa até mesmo em pular para o campo adversário, apoiando a reeleição de Cláudio Castro. Mas, se quiser ter chance de sair do banco, vai precisar primeiro driblar o pré-candidato oficial, Romário. O chute de Ramos pode até passar longe do gol — mas é combustível para briga no campo familiar.

Feijoada de pé no Tamoio

Enquanto a briga pelo tombamento ou não do clube Tamoio, em São Gonçalo, não chega a um ponto final, a diretoria do time não perde a fé: foi confirmada para o feriado de 23 de abril, sábado, a tradicional feijoada de São Jorge.

A coluna errou

Ao noticiar a prescrição da punição à ex-deputada Janira Rocha, na edição de ontem, a coluna afirmou que a advogada teria sido cassada — o que não ocorreu. Ela foi denunciada na Alerj, mas houve recurso e o caso não foi a plenário.

Picadinho

Estão abertas as inscrições para o primeiro Prêmio Funarj de Rodas Culturais de Hip-Hop. Serão contemplados 50 grupos. Cada produtor pode apresentar até três trabalhos.

Misturando stand-up com improvisação, "Stanprov", fará única apresentação hoje, às 19h, no Teatro Cândido Mendes.

Chega às livrarias no dia 31 "Heresia", novo livro de Betty Milan, que assumiu a cadeira 4 na Academia Paulista de Letras.

O espetáculo de circo contemporâneo "Urutu", de Renato Rocha, estreia na próxima quarta-feira (23), em um palco-picadeiro com estrutura de aço na área externa do CCBB.