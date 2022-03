Prefeitura de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 19/03/2022 09:00

Quem está com tributos municipais atrasados em São Gonçalo vai poder contar com condições camaradas para quitar as dívidas. No entanto, o programa Concilia, aprovado pela Câmara na última semana, não passou pela Secretaria de Fazenda: o chefe da pasta, Randal Juliano, só ficou sabendo do projeto quando os vereadores já se preparavam para votá-lo. A ideia foi totalmente gestada pela Procuradoria Municipal, que, aliás, parece realmente empenhada em elevar a arrecadação municipal. O órgão fez um mutirão daqueles e botou todos os devedores até o ano de 2021 na Justiça. O detalhe é que, de quebra, os procuradores podem elevar os próprios rendimentos com as ações. A lei prevê um bônus de R$ 1.800 para servidores requisitados "para colaborarem na solução de conflito". O prefeito, Capitão Nelson, não curtiu. Muito pelo contrário. Ele já está em contato com o TCE para tentar cortar todas as gratificações que seriam direcionadas aos doutores.

Picadinho

O Arte Sesc, no Flamengo, realiza hoje e no dia 9, das 17h às 19h, palestras sobre a trajetória e o trabalho dos artistas plásticos Carybé, Cícero Dias e Glauco Rodrigues.

O Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises comemora três anos ajudando sindicatos e empresários do Rio.

Para facilitar o acesso às informações do Plano Diretor, a Câmara criou uma área própria em seu site: camara.rio/plano-diretor.

Amanhã, às 11h, o Grupo de Câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta um concerto gratuito com audiodescrição, em homenagem a Cartola, no Museu de Arte Moderna.