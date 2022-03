Livraria Travessa ficou lotada no lançamento do livro sobre o processo de Rodrigo Neves - Reprodução / redes sociais

Livraria Travessa ficou lotada no lançamento do livro sobre o processo de Rodrigo NevesReprodução / redes sociais

Publicado 19/03/2022 08:00

Até agora, o posto de maior lançamento da Travessa, de 2022, e um dos maiores de toda a história da rede, é de PH de Noronha, com "Golpe derrotado" (sobre o afastamento do pedetista Rodrigo Neves, em 2018). Foram mais de 500 exemplares vendidos na noite de quinta-feira, no Leblon, a cerca de 2 mil pessoas. Carlito Brizola, que integra a pré-campanha de Neves ao governo, esperou mais de 2 horas em pé na fila pelo autógrafo do autor. Que disposição!