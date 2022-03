Cabo Daciolo assina ficha do PROS junto com Jimmy Pereira - Divulgação

Publicado 18/03/2022 08:00

Está formada a confusão no PROS — e o cacique Jimmy Pereira botou as tintas de guerra. Depois de convidar Cabo Daciolo para se candidatar ao governo, ele foi apeado pela direção nacional. Que, por sua vez, está no poder apoiada em uma decisão judicial que não tramitou até o fim. Jimmy já avisou: caso retome o controle da legenda antes do prazo de inscrição das candidaturas, só dará espaço a quem já integrava a nominata. "Não vou manter quem entrou por barriga de aluguel do governo", dispara.