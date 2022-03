Jimmy Pereira é o presidente estadual do PROS - Divulgação CMRJ

Publicado 17/03/2022 15:33

A Justiça negou, nesta quarta-feira (16), o pedido de liminar de Jimmy Pereira para recuperar suas senhas do diretório regional, anuladas pelo comando nacional do PROS. Para a juíza Mônica de Freitas Lima Quindere, da 5ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do RJ, o diretório nacional do partido, e Jimmy Pereira devem tentar uma conciliação.

"Indefiro a tutela antecipada requerida, uma vez que os fatos que desencadearam a questão carecem de uma maior dilação probatória, não havendo, ao meu sentir, elementos capazes de conduzir à probabilidade da pretensão autoral sem a verificação de todos os documentos pertinentes", disse a magistrada.