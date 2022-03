Sede da Assembleia Legislativa do Rio - Alerj

17/03/2022 10:00

O empate técnico apontado pela pesquisa do Real Time Big Data, contratada pela TV Record, levou sorrisos mil à turma da Assembleia Legislativa. De um lado a outro do espectro político. Enquanto o pessoal da esquerda celebrou que, mesmo com a máquina a mil por hora, o governador Cláudio Castro ainda não ultrapassou Marcelo Freixo, a base comemorou... pelo mesmíssimo motivo. Afinal, como a batalha não está ganha, ainda podem pleitear mais espaço.