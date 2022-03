Técio Lins e Silva, ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) - DIVULGAÇÃO

Técio Lins e Silva, ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB)DIVULGAÇÃO

Publicado 17/03/2022 09:00

A advocacia está em polvorosa. Como se não bastasse a votação, hoje, dos aspiras a desembargadores pela regra do quinto constitucional, a passagem de bastão no Instituto dos Advogados Brasileiros deu bafafá. Com chapa única, o dia deveria ser tranquilo. Mas o renomado criminalista Técio Lins e Silva ficou indignado ao ver que o ato derradeiro da agora ex-presidente do IAB, Rita Cortez, foi uma homenagem a Felipe Santa Cruz. Já sem o cargo, ela vai entregar uma medalha ao pré-candidato ao governo pelo PSD amanhã. A mensagem com as críticas de Técio pipocou nos celulares. "A antiga direção teve quatro anos para celebrar o então presidente nacional da OAB. Por que fez isso só agora? A academia não pode se transformar em trampolim político", disse ele à coluna. Segundo o IAB, a escolha do destinatário da Medalha Luiz Gama é uma prerrogativa da presidência, "que pode fazer a entrega, conforme previsão estatutária, a qualquer momento do seu mandato".

Movimentos no tabuleiro dos advogados

Se no Instituto dos Advogados Brasileiros a chapa esquentou, na Ordem, a temperatura também não é das mais amenas. Embora o mandato de Luciano Bandeira só termine em 2024, a disputa futura é assunto das rodinhas. E além da vice-presidente Ana Teresa Basílio e da ex-presidente do IAB, Rita Cortez, o pessoal também está acompanhando de perto os movimentos de Flávia Pinto Ribeiro, que chegou agora e já sentou na janelinha. Ela foi eleita presidente da prestigiada Comissão da Mulher da OAB-RJ.

Picadinho

Ana Maria Ferreira e Beatriz Ohana fazem, hoje, às 20h, o masterclass "Os 4 segredos para emagrecer", com inscrições via: http://bit.ly/OS4SEGREDOSPARAEMAGRECER

A Secretaria de Juventude abre, no sábado, de 9h às 14h, inscrições presenciais para cursos do Emprega JUV.

Hoje, às 19h, o cantor Valério Araújo faz um tributo a Cazuza, no Américas Shopping, no Recreio, com entrada gratuita.

Pelo Dia do Contador de Histórias, o Teatro da Caixa Nelson Rodrigues recebe 28 apresentações com tapetes, bonecos de pano, bordados e livros, de 19 de março a 10 de abril.