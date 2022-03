Zeidan Lula (PT) - LG SOARES/ALERJ

Zeidan Lula (PT) LG SOARES/ALERJ

Publicado 16/03/2022 16:25

A Alerj aprovou, na sessão desta quarta-feira (16), o Projeto de Lei 3.903/21, que cria o Observatório do Feminicídio. A ideia é reunir informações e analisar dados do crime no estado do Rio de Janeiro, integrando as informações entre os órgãos responsáveis por denunciar, investigar, julgar e acolher sobreviventes e familiares. Agora, o projeto de autoria da deputada estadual Zeidan (PT), vai para a sanção ou veto do governador Cláudio Castro (PL).

"Foi uma vitória no mês das Mulheres que é tão significativo nessa nossa luta contra o Feminicídio. Os dados são alarmantes e só em janeiro contamos 11 mulheres assassinadas por seus companheiros", relembrou Zeidan.

Na discussão, parlamentares lembraram da CPI do Feminicídio, que aconteceu em 2019 na Alerj. No relatório final, o grupo apontou mais de 100 recomendações e apresentou projetos a aplicação do Frida - formulário de avaliação de risco em violência doméstica. Também propuseram melhorar o acolhimento às vítimas no Instituto Médico Legal.