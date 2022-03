Unidade da Faetec vai ser inaugurada na quinta-feira - Divulgação

Unidade da Faetec vai ser inaugurada na quinta-feiraDivulgação

Publicado 16/03/2022 11:00

O programa Cidade Integrada vai cortar a faixa, amanhã, de uma nova unidade da Faetec no Jacarezinho. A partir de segunda-feira, moradores da comunidade e de Manguinhos vão poder se inscrever em uma das 1.050 vagas de cursos com foco na geração rápida de renda, nas áreas de beleza, elétrica e hidráulica. Bem ao lado da unidade, a Casa do Trabalhador está nos finalmentes, já recebendo o mobiliário. A lista de obras inclui ainda reformas em duas escolas.