Relator do Orçamento 2022, deputado Hugo Leal (PSD-RJ)Divulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 16/03/2022 07:00

Depois de causar polêmica ao participar do lançamento da pré-candidatura de Felipe Santa Cruz ao Governo do Rio, o deputado Hugo Leal confirmou presença em outro evento do tipo.

Na rede social profissional LinkedIn, o perfil do federal é um dos que disseram sim à efeméride do Partido Novo, no próximo sábado (19), em que Paulo Ganime será apresentado como o aspira do Partido Novo.

Leal é ligado à Igreja Católica e foi por meio de seu grupo que o governador Cláudio Castro entrou na política. Ao ser cobrado sobre a participação na pajelança de Eduardo Paes, no último domingo (13), o deputado respondeu que, apesar de ser filiado ao PSD, seu candidato é o atual chefe do Palácio Guanabara.