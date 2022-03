Advogado experiente quase perde a cabeça em julgamento no TJ, conta livro - Divulgação

Publicado 15/03/2022 14:29 | Atualizado 15/03/2022 14:44

O advogado Técio Lins e Silva quase descumpriu o protocolo e partiu para as vias de fato contra um procurador do MP, no julgamento, em 2019, que soltou o ex-prefeito de Niterói e hoje pré-candidato ao governo pelo PDT Rodrigo Neves. Essa é uma das histórias contadas pelo jornalista PH de Noronha no livro “Golpe derrotado”.



O procurador admitiu, em voz baixa, um “equívoco” quanto à esposa do ex-prefeito Fernanda Sixel, no documento de acusação – que ventilou que ela seria dona da empresa de ambulâncias Toesa, envolvida em corrupção na Lava Jato.

Sem provas, a acusação de que Neves liderava um esquema de desvio de dinheiro foi sustentada somente com uma falsa delação premiada, o que ficou marcado como um dos principais casos de mau uso da lei para perseguir inimigos.



“Golpe derrotado: A verdade sobre a conspiração para destruir Rodrigo Neves e capturar a Prefeitura de Niterói” (Editora Máquina de Livros) reúne uma trupe de pdetistas na livraria da Travessa, no Shopping Leblon, na quinta-feira (17), às 19h.