Uezo terá workshop gratuito sobre propriedade intelectualDivulgação

Publicado 14/03/2022 18:50



De acordo com o reitor Ricardo Lodi, a irmã do Maracanã já tem disponibilizados R$ 50 milhões para serem investidos na caçula, caso a fusão das duas universidades seja aprovada. projeto de lei que autoriza a Uerj a incorporar a Uezo está na pauta desta terça-feira (15) da Assembleia Legislativa. E na inauguração da nova sede do CAp Uerj, na manhã de hoje, tanto o governador Cláudio Castro (PL) como o presidente do Legislativo, André Ceciliano (PT), manifestaram o apoio à aprovação.De acordo com o reitor Ricardo Lodi, a irmã do Maracanã já tem disponibilizados R$ 50 milhões para serem investidos na caçula, caso a fusão das duas universidades seja aprovada.

"Vale lembrar que o valor de investimento será destinado para obras e modernizações da nova sede, que permaneceria na mesma região", destaca ele.

A tramitação começou no fim do ano passado, mas travou depois de receber algumas críticas no plenário. A comunidade universitária do centro da Zona Oeste, no entanto, vem trabalhando nos bastidores desde então, angariando apoios nos gabinetes do Alerjão. Jorge Felippe Neto foi um dos que encampou a luta, recolhendo assinaturas para a inclusão do PL 5071/21 voltar à pauta.