A Uezo fica na Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, em Campo Grande - Divulgação

A Uezo fica na Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, em Campo Grande Divulgação

Publicado 25/02/2022 09:00

Com forte atuação em Bangu, o deputado Jorge Felippe Neto (PSD) tenta tirar do limbo o projeto de incorporação do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste pela irmã mais velha (e muito mais estruturada), a Uerj. Desde quinta-feira (24), ele colhe assinaturas para botar em pauta o PL 5071/21, que corre em regime de urgência. A mensagem de Cláudio Castro chegou a ser exibida durante uma homenagem ao governador no campus do Maracanã, em outubro passado. Mas, depois de receber críticas em plenário — algumas defendendo aprimoramentos, e outras totalmente contrárias à ideia — a tramitação parou. A comunidade universitária da Uezo tem frequentado o Alerjão para pressionar pela aprovação. Por falta de técnicos para tocar o cotidiano, a entidade teve que devolver parte do orçamento de 2021. E a coisa piora: "se a Uezo não for incorporada, os alunos correm o risco de não se formar no fim do ano por falta de professores", conta Felippe.





Ritmo intenso na Câmara

Com 20 reuniões ordinárias e 30 visitas realizadas ao longo de 2021, a Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara do Rio foi, sozinha, responsável por 10% de todas as audiências dos colegiados permanentes. E o grupo tem tudo para manter o ritmo neste ano: Paulo Pinheiro (PSOL) foi reconduzido por Rogério Amorim (PSL) e João Ricardo (PSC), apesar das divergências de campo político. Das 26 comissões, 12 definiram a composição.

Picadinho

Dani Coimbra comanda o Carnaval Retrô do Sobrado da Cidade hoje, domingo e quarta-feira, com sucessos e marchinhas, fantasias de época e com capacidade reduzida.

O Museu do Pontal vai abrir normalmente nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2022, que seriam habitualmente de Carnaval.

Ligada à Secretaria Municipal de Fazenda, a Fundação João Goulart tem assinatura digital gratuita da revista Cidade iNova.

O Hemorio lança hoje a campanha Você Faz Meu Tipo, para atrair doadores de sangue. A iniciativa é apoiada pelo Tinder, para incentivar o match com o perfil do hemocentro.