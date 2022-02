Michele Pin assina filiação com PSD e será candidata a estadual - Reprodução

Publicado 25/02/2022 07:00

De olho em candidaturas femininas, o PSD levou para os seus quadros a escritora e ativista Michele Pin - que já foi vítima de violência doméstica e hoje tem forte atuação sobre o tema. E ela chega levando, a reboque, mais de 400 mil seguidores só no Instagram. A ex-modelo se encontrou ontem com o prefeito Eduardo Paes, e deve dobrar com Marcelo Calero e Daniel Soranz.