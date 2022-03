O ex-deputado Cabo Daciolo, pré-candidato ao Governo do Rio pelo PROS - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

O ex-deputado Cabo Daciolo, pré-candidato ao Governo do Rio pelo PROSEduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/03/2022 08:00

Jockey do PROS na corrida pelo Guanabara, Cabo Daciolo cavalgou — literalmente — por outra raia antes de se decidir pela pré-candidatura . Evangélico, o ex-deputado percorreu mais de 50 km com seu cavalo, Peter Pan, para "falar com o Criador". Dependendo do tamanho do páreo, o partido de Jimmy Pereira pode ter entre um minuto e um minuto e meio de propaganda eleitoral.