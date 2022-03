Felipe Santa Cruz teve pré-candidatura oficializada pelo PSD neste domingo - Reprodução/Twitter

Publicado 15/03/2022 09:00

A política fluminense ficou a mil por hora no último fim de semana, com o aniversário de André Ceciliano no sábado, e o lançamento de Felipe Santa Cruz pelo PSD no domingo. As presenças e ausências, claro, logo se prestaram às mais diversas interpretações. Quase duas mil pessoas apareceram no sítio do presidente da Assembleia Legislativa, na Baixada Fluminense, mas entre elas não estava o pré-candidato ao governo Marcelo Freixo — apenas seu correligionário Alessandro Molon. Os mais experientes viram como estratégica a visita de Cláudio Castro ao evento. Em meio à balbúrdia de selfies, o liberal aproveitou para estreitar os laços com setores do PT que têm resistência a cerrar fileiras com aspira do PSB. O pré-candidato pedetista Rodrigo Neves, por outro lado, cumpriu as duas agendas. Mas seu silêncio na pajelança de Eduardo Paes alimentou especulações sobre a cabeça de chapa. Já o grupo dos Maia esteve presente apenas por meio de seus candidatos.





Com ajuda das detentas

O Rio Solidário sobe a Serra hoje de novo para doar 800 cestas de alimentos e kits de higiene a instituições sociais de Petrópolis. O material a ser distribuído foi elaborado com apoio de detentas, em parceria com a Seap.

Vagas ociosas a refugiados

As instituições de ensino superior podem ser obrigadas a destinar vagas ociosas a refugiados. A proposta de Dani Monteiro e Waldeck Carneiro será votada hoje, em segunda discussão, pela Assembleia Legislativa.

Picadinho

O escritor Mar'Junior ministra oficina de teatro e literatura nos dias 15 e 16 em Jacarepaguá. Saiba condições para inscrições gratuitas pelo número 21 96458-4532.

Até quinta, a Cia Mimos Brasil faz, na cidade do Rio, a mostra de solos femininos "Palavra de Mulher", pelo FOCA.

Hoje e amanhã, tem inscrições para o cadastro de convites destinados às pessoas com deficiência para o setor 13 da Sapucaí.

Paula Tebett, especialista em mídias sociais, abre inscrições para o MasterMind, com técnicas para bombar as redes, pelo link http://mastermind.paulatebett.com.br/inscricao