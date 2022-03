Cabo Daciolo assina ficha de filiação com PROS - Divulgação

Publicado 15/03/2022 14:59 | Atualizado 15/03/2022 15:03

O Cabo Daciolo acaba de oficializar a relação com o PROS. Nesta terça-feira (15), o ex-deputado federal assinou a ficha de filiação ao PROS. Ele deve lançar sua pré-candidatura ao governo do Rio no seu aniversário, dia 30. O evangélico decidiu entrar no páreo depois de cavalgar mais de 50km com Peter Pan (seu cavalo) para "falar com o criador". Ele pode ter entre um minuto e um minuto e meio de propaganda eleitoral.