Jogadores da Copa do Mundo de 1966 podem receber auxílio especial

Publicado 16/03/2022 17:32

Os jogadores da Copa do Mundo de 1966 podem passar a receber o auxílio especial da Lei Geral da Copa, de 2012, que já atende jogadores – sem ou com baixos recursos – da disputa de 1958, 1962 e 1970. O deputado Júlio Lopes (Progressista) encaminhou, nesta quarta-feira (16), um pedido ao presidente da CBF Edvaldo Rodrigues, solicitando a extensão do benefício.

“Atletas que defenderam a seleção brasileira de 1966 encontram-se em sérias dificuldades financeiras e de saúde. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, o auxílio especial concedido é constitucional, já que não se trata de benefício previdenciário, mas, sim, uma benesse assistencial que foi instituída como forma de reconhecimento e com uma legislação especial”, disse o parlamentar.