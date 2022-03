Câmara derrota Bolsonaro com derrubada de veto à programa Reporto - Divulgação

Câmara derrota Bolsonaro com derrubada de veto à programa ReportoDivulgação

Publicado 18/03/2022 14:03

A Câmara derrubou, nesta quinta-feira (17), com articulação do deputado Júlio Lopes (Progressista), o veto do presidente Jair Bolsonaro à recriação do Reporto, programa de incentivo, extinto em dezembro, à modernização dos portos do país, como forma de colocá-los no mesmo patamar do de internacionais. Foram 377 votos favoráveis na Casa; no Senado, o veto caiu por 59 votos.



Com a proposta, os portos ficam isentos de impostos na aquisição de equipamentos para fazer a modernização. A ideia, assim, é melhorar a produtividade, a eficiência na exportação de produtos agrícolas e aumentar o número de vagas de trabalho no setor, gerando riqueza ao país.



“Os portos brasileiros poderão realizar a compra de novos equipamentos, fazendo com que sejam equiparados aos principais portos internacionais, o que irá alavancar nossa capacidade de importação e exportação”, destaca o parlamentar.



Enquanto trabalhava pela derrubada do veto, o deputado lembrou que os portos do Rio estão entre as empresas que mais recolhem impostos.