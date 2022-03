Eduardo Paes, Luiz Cláudio e Alan Bombeiro - Divulgação

Publicado 20/03/2022 07:00

Vice-presidente da Mocidade e secretário de Finanças de Mangaratiba, Luiz Claudio Ribeiro recebeu a benção do chefe, Alan Bombeiro (PP) e do prefeito do Rio, Eduardo Paes, para integrar a bateria do PSD. Para tentar chegar à nota 10 e garantir um gabinete na Alerj, uma de suas dobradas será com o puxador Daniel Soranz. Resta saber em que compasso o Bombeiro vai tocar, já que seu partido é da base de Cláudio Castro (PL). Na semana passada, ele deixou a Costa Verde para prestigiar a filiação de Felipe Santa Cruz.