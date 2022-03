Cláudio Castro discursa em evento do Progressistas - Divulgação

Publicado 19/03/2022 10:00

Cláudio Castro (PL) usou de toda a sua habilidade para evitar entrar numa gelada ontem, em Botafogo, no evento de filiação de deputados ao PP. Famoso por fazer seu programa de rádio ao lado de uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida, o mais novo progressista Pedro Augusto pediu ao governador ajuda para tirar do papel sua ideia de construir uma enorme estátua da padroeira em Niterói. O projeto foi sutilmente ignorado pelo governador. Não é de hoje que a Igreja Católica reclama do uso da santa na política.