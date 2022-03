A advogada Janira Rocha compõe a defesa de Flordelis - FÁBIO COSTA/AGÊNCIA O DIA

A advogada Janira Rocha compõe a defesa de FlordelisFÁBIO COSTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 19/03/2022 07:00 | Atualizado 19/03/2022 18:05

Atualização em 19/03, às 17h50, com correção de informação. Originalmente, a nota dizia que a ex-deputada tinha sido cassada. No entanto, os advogados recorreram e o processo ficou parado na CCJ até o fim do mandato. Janira Rocha inclusive se candidatou à reeleição.

Advogada de Flordelis e ex-deputada estadual, Janira Rocha está quites com a Justiça. Durante seu mandato pelo PSOL, a corregedoria da Alerj chegou a pedir sua cassação, sob acusação de "cotização" — prática que, em tempos recentes, ficou conhecida como rachadinha. No entanto, seus advogados entraram com recurso junto à Comissão de Constituição e Justiça alegando erros regimentais e conseguiram travar o processo até o fim da legislatura. Ao concorrer à reeleição, ela não conquistou um novo mandato. A condenação na Justiça comum prescreveu — e o Ministério Público não recorreu. Em outras palavras, é como se a condenação, em termos práticos e legais, não existisse. A punição à sua ex-chefe de gabinete também foi extinta.