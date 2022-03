Gustavo Schmidt pede informação - Divulgação/Alerj

Publicado 20/03/2022 11:00

O deputado estadual Gustavo Schmidt está de malas prontas para se juntar ao PV, com previsão de assinar a ficha no dia 26. Além de se filiar à legenda, o presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa deve assumir a presidência do Diretório Municipal, em Niterói. Quem intermediou a mudança foi o presidente da Casa, André Ceciliano (PT).