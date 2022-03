No dia do aniversário de Bolsonaro, deputados postam foto em hospital - Reprodução

Publicado 21/03/2022 18:07

O dia do aniversário do presidente Jair Bolsonaro não trouxe muita sorte a deputados bolsonaristas do Rio nesta segunda-feira (21).

Em uma foto publicada nas redes, o deputado Filippe Poubel aparece em cima de uma cama de hospital, com a perna direita enfaixada, explicando que ficará ausente das fiscalizações em aparelhos e unidades do estado, pois está se recuperando de uma cirurgia no membro.

“Felizmente, a tecnologia vai permitir que eu continue acompanhando e participando remotamente das sessões da Alerj”, comentou Poubel.

A colega Alana Passos também usou a internet para tranquilizar apoiadores e anunciar que ficará afastada das sessões da Alerj e das inspeções presenciais, por conta do pós-operatório de uma cirurgia na tireóide.

“Infelizmente, não poderei participar nem virtualmente das sessões, porque essa cirurgia requer bastante cuidado e repouso, mas tenham certeza que estarei atenta a tudo”, escreveu a paraquedista.

Do Hospital Central do Exército, a deputada aproveitou para lembrar, em vídeo, que, nesta terça-feira, a Alerj vota o projeto 5287/2022, do qual é coautora, que autoriza o Executivo a conceder gratificação aos policiais e bombeiros militares –ativos, inativos e pensionistas – do estado do Rio.