Abastecimento de água foi reduzidoReprodução internet

Publicado 21/03/2022 17:44

A Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara do Rio faz, no Dia Mundial da Água, nesta terça-feira (22), uma audiência pública para discutir a concessão dos serviços de saneamento da cidade no âmbito do novo Plano Diretor e um debate no plenário com foco nas políticas públicas ambientais, na resiliência urbana e nas mudanças climáticas. Os dois eventos acontecem de forma híbrida e serão transmitidos ao vivo pelo Youtube da Rio TV Câmara (youtube.com/tvcamarario).

"Agora que temos um grande potencial de investimento em pleno processo de discussão do Plano Diretor, temos que discutir qual o futuro do saneamento da nossa cidade, principalmente da população mais pobre”, destaca a presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, a vereadora Tainá de Paula (PT).

Estarão presentes representantes do Poder Executivo municipal, das três concessionárias que ganharam o leilão dos serviços de saneamento, a Cedae, o Conselho Regional de Engenharia, pesquisadores da UFRJ e Fiocruz, além de organizações da sociedade civil, como a Casa Fluminense e a Fase.