Adolfo Konder, presidente do Detran.RJDivulgação

Publicado 21/03/2022 15:46 | Atualizado 21/03/2022 15:48

A Justiça Eleitoral homologou uma nova formação do Diretório Estadual do PROS do Rio de Janeiro: sai Jimmy Pereira e entra no seu lugar o presidente do Detran, Adolfo Konder. Na tentativa de apaziguar o relacionamento com o agora ex-presidente do partido, o secretário Tunico de Souza foi mantido no mesmo cargo, para evitar uma debandada dos pré-candidatos já arregimentados por Jimmy.

Vale lembrar que o estopim da crise no partido veio quando a direção nacional desautorizou o lançamento da pré-candidatura do ex-deputado Cabo Daciolo – convidado pelo então presidente da sigla – ao governo do estado. A direção nacional do partido não quer uma candidatura própria no Rio de Janeiro.