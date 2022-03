Vinicius Wu, secretário municipal de Educação de Niterói - divulgação

Publicado 21/03/2022 21:49

Secretário de Educação de Niterói por pouco mais de um ano, Vinícius Wu já saiu do grupo de mensagens do primeiro escalão de Axel Grael (PDT). Nesta segunda-feira (21), ele anunciou seu apoio à pré-candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do estado — em concorrência direta com o padrinho de Axel, o ex-prefeito Rodrigo Neves (PDT).

Antes de pular para o barco socialista, na mensagem enviada aos futuros ex-colegas, o historiador deixou pistas do que faria em seguida:

"Como todos sabemos, este é um período de intensa movimentação política e articulações que acabam impactando a própria composição do governo. Alguns sairão para concorrer a cargos eletivos, outros caminharão com outras candidaturas, o que é natura e faz parte do jogo democrático", escreveu ele, prometendo não deixar um "textão".

Ele ainda agradeceu a confiança depositada pelo prefeito e revelou ter sido convidado para assumir outra pasta, mas achou melhor "optar por um outro caminho", recomendando aos curiosos dar uma olhada em suas redes sociais.

Wu vinha enfrentando desgaste à frente da pasta. Sua tentativa de mudar as regras das eleições de diretores escolares foi muito mal recebida. Os trabalhadores do setor também ficaram extremamente incomodados com as críticas do futuro ex-secretário à gestão anterior.

O jornal "A Tribuna" já cravou o nome do sucessor: de acordo com o jornalista André Freitas, o próximo secretário será o professor Lincoln de Araújo Santos, diretor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, ligada à Uerj.