O empresário Clébio Jacaré se filia ao União Brasil - Divulgação

O empresário Clébio Jacaré se filia ao União BrasilDivulgação

Publicado 22/03/2022 09:00

Oficialmente registrado na Justiça Eleitoral como presidente estadual do União Brasil, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, começou a semana com a mão doendo de tanto assinar fichas de filiação na sede do partido. O conjunto de salas no Centro do Rio viu um grande entra e sai de pré-candidatos de olho na estrutura que o partido com a maior fatia do fundo eleitoral pode oferecer. Entre eles está o empresário Clébio Jacaré, que, até pouco tempo atrás, era uma das estrelas do Podemos. A legenda, aliás, lançou a rede de arrastão, pronta para fisgar peixes desconfiados de que não conseguirão sobreviver em aquários menores. No novo diretório, constam nomes como Pedro e Chiquinho Brazão, Danielle Cunha, André Corrêa, Márcio Canella (secretário-geral) e Clarissa Garotinho — terceira vice-presidente. A deputada, aliás, está mais perto de ver o sonho da campanha ao Senado se concretizar. A decisão será dos caciques Luciano Bivar e Antonio Rueda.

Medalha ao pai de Frejat

O pai do cantor Roberto Frejat vai ganhar a Medalha Tiradentes da Alerj, por iniciativa de Eurico Júnior. O ambientalista José Frejat, 97, é ex-vereador de dois mandatos, duas vezes deputado federal e ainda advogado.

Picadinho

O Sindicato dos Comerciários passa a contar, a partir de hoje, com uma sala no Norte Shopping para dar orientações jurídicas, gratuitamente, a profissionais do setor.

Ana Durães, Ana Luiza Rego, Monica Barki e Nelly Gutmacher expõem trabalhos na Galeria Patricia Costa, no dia 24.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Chicão Bulhões, fala do projeto da Bolsa Verde Rio em seminário do IBMEC.

O Governo debate, hoje, na Universidade Iguaçu, a extensão da Via Light do Centro de Nova Iguaçu até o viaduto sobre a Rodovia Presidente Dutra, em Queimados.