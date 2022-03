Palácio Guanabara - Daniel Castelo Branco

Palácio GuanabaraDaniel Castelo Branco

Publicado 23/03/2022 09:00

A menos de dez dias para o fim da janela partidária, o clima é de crise nas Laranjeiras. No time que faz tabelinha para reeleger o atual capitão do Palácio Guanabara, presidentes das agremiações da base de Cláudio Castro (PL) reclamam de estar recebendo entradas desleais de quem deveria atuar junto na troca de passes. Eles acusam o estrategista do Podemos, Patrique Welber, de estar investindo em jogadores já escalados para as nominatas de legendas como DC, PROS, PRTB, PTB, PSC — e até mesmo do PL. No último fim de semana, a turma se reuniu — sem a presença do secretário estadual de Trabalho e Renda —, e fez arder as orelhas do cartola. Em sua defesa, o dirigente diz ter sido procurado pelos aspiras, e não o contrário, argumentando que os desfalques fazem parte do jogo. E lembra que, nesta mesma semana, perdeu o passe de Clébio Jacaré para o União Brasil. Em compensação, conquistou Babi Cruz, mulher de Arlindo e mãe de Arlindinho.

Transporte sem assédio

A Alerj vota, hoje, um projeto que institui a campanha "Meu corpo não é público", no programa de prevenção ao assédio nos transportes. Uma medida parecida, no âmbito da cidade, foi sancionada, na segunda, por Eduardo Paes.

Picadinho

O Instituto República e a universidade Hertie School of Governance dão bolsas de mestrado a funcionários públicos. Inscrições em https://www.hertie-school.org/en/mpp.

Até 6 de maio, têm inscrições a editais de credenciamento de instrutores de ações artísticas em www.funarte.gov.br.

O Chef Marcelo Horta oferece o curso "Semana do Pão sem Glúten", grátis e online de 29 a 31. Inscrições em marcelohorta.com

A presidente da OAB Méier, Gracia Monte Barradas, com a CAARj, criou uma comissão para reinserir no mercado os advogados em vulnerabilidade social.