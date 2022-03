Max Lemos ainda não decidiu para qual partido vai levar sua nominata - Estefan Radovicz / Agência O Di

Publicado 23/03/2022 08:00

A reunião de Max Lemos com o seu grupo, na noite de terça-feira (22), terminou como começou: sem uma definição. Pronto para bater as asas do PSDB depois da chegada de Rodrigo Maia , ele escuta propostas do Avante, União e PROS.