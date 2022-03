Filiados ao Partido Verde não querem ser colegas de Gustavo Schmidt - Divulgação/Alerj

Publicado 23/03/2022 07:00

Os verdes de Niterói estão em pé de guerra com a chegada de Gustavo Schmidt — ainda mais que o rapaz pousa no território pronto para botar o cocar, com a intermediação de André Ceciliano. A turma já prepara uma impugnação à filiação, e não descarta levar a questão à Justiça. Na legenda ambientalista, o deputado estadual é visto como grileiro: de uns tempos para cá, suas redes até deram uma guinada para pautas ecológicas, mas o pessoal tem memória de elefante — e lembra que Schmidt foi eleito na onda bolsonarista.