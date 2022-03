Deputado Luiz Paulo - Divulgação

Publicado 23/03/2022 11:00

Luiz Paulo (PSD) está todo pimpão com o resultado da CPI dos Royalties, presidida por ele. De acordo com uma nota técnica da Comissão de Tributação, o estado aumentou a arrecadação de participações especiais em R$ 2,7 bilhões graças à investigação. Um dos resultados foi a assinatura de um convênio entre a ANP, a Secretaria de Fazenda e a PGE, para os técnicos da Sefaz fiscalizarem as deduções das concessionárias. O deputado pediu a publicação da nota no DO.