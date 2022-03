Waguinho - Reprodução/Facebook

Publicado 23/03/2022 10:00

Presidente estadual do União Brasil, Waguinho está de olho no calendário, aguardando o primeiro Diário Oficial de abril. O dia anterior ao fim da janela eleitoral é a data prometida para o partido ocupar o espaço político pleiteado no governo. "O governador me garantiu que, embora 1º de abril seja o Dia da Mentira, ele está dizendo a verdade", conta o prefeito de Belford Roxo.