Carlos Bolsonaro exibe uma foto antiga durante sessão da Câmara - Reprodução / Rio TV Câmara

Publicado 23/03/2022 16:11

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) encontrou uma forma um tanto curiosa para cumprir as regras de funcionamento da Câmara do Rio: o rosto do Zero Dois está visível para os espectadores — mas de forma estática... e muitos anos mais jovem. Reparem só no quadrado no canto superior à direita.