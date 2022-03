Câmara aprova projeto que endurece regras em ferro velho - Divulgação

Publicado 09/03/2022 13:49

A vida dos vereadores que participam das sessões da Câmara, de forma remota, sem ligar a câmera vai complicar. A Mesa Diretora publicou uma resolução, nesta terça-feira (8), dizendo que o parlamentar que for usar a palavra precisa, obrigatoriamente, estar com o vídeo aberto, além do microfone, até como forma de registrar a presença do vereador.

E parece que já começou a fazer efeito mesmo. Na sessão de ontem, por exemplo, o vereador Carlos Bolsonaro, um dos que costumam falar com o vídeo fechado, apareceu em tela ao discursar sobre um projeto da pauta.



No mais, a prática de se pronunciar somente com o áudio ligado vinha sendo comum entre outros parlamentares da casa, o que acabava gerando reclamações de colegas.