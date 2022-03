Enfermeira Rejane - Reprodução/Alerj

Enfermeira RejaneReprodução/Alerj

Publicado 09/03/2022 08:00

Depois de três mandatos na Assembleia Legislativa, Enfermeira Rejane está decidida a não se candidatar à reeleição: ela vai se unir a Jandira Feghali e concorrer a um mandato federal. Com a mudança de raia da representante dos profissionais de Saúde, o principal nome do PCdoB à Alerj passará a ser o do secretário de Cultura niteroiense, o vereador licenciado Leonardo Giordano.