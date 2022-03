Wilson Witzel - Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 08/03/2022 16:42

Embora Wilson Witzel tenha sido afastado temporariamente do governo do Rio em agosto de 2020 — e tenha perdido definitivamente o cargo ao fim do processo de impeachment —, o ex-juiz continua na cabeça de muita gente na Assembleia Legislativa do Rio.

Nesta terça-feira (8), o Diário Oficial trouxe uma indicação legislativa de Filippe Poubel (PSL) endereçada... ao ex-governador. Aliás, Tia Ju (Republicanos) já fez o mesmo

No plenário, Luiz Paulo (Cidadania) fez as vezes de copy desk e avisou a presidência que, na pauta, um pedido de Renata Souza (PSOL) também estava direcionado ao antecessor de Cláudio Castro. O veterano ainda aproveitou para reclamar do item seguinte, no qual Marcelo Dino se dirige ao chefe do Guanabara "com vistas" a Nicola Miccione, da Casa Civil.

"Indicação legislativa é quando a Assembleia solicita ao governador que mande um projeto à Casa. Pelo que sei, o secretário da Casa Civil não foi eleito governador", reclamou o parlamentar, integrante da Comissão de Constitucionalidade e Justiça.