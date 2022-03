Geral - Funcionarios do BRT entram em greve. Na foto, Terminal Alvorada, zona oeste do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/03/2022 18:29

A Câmara do Rio pode criar uma comissão para acompanhar a situação de operação do sistema BRT. O vereador Felipe Michel, vice-presidente da Comissão de Transportes, deu entrada na criação do colegiado, com objetivo de fiscalizar a troca de gestão, as licitações e a situação dos funcionários, que vêm fazendo greve por melhores condições de trabalho.

Caso criada, a Comissão será formada por três vereadores, sendo Felipe Michel o presidente.

"No ano passado, a Câmara Municipal deu um aporte de 133 milhões de reais para ajudar na recuperação do sistema e mesmo com esse investimento, o que se vê até agora ainda é o caos”, disse Michel. “A lista de problemas é enorme e não para de crescer. Precisamos de medidas urgentes e a Câmara vai fazer o seu papel de cobrar", concluiu.

Felipe Michel chegou a ser cotado para o secretariado de Eduardo Paes, mas, depois, acabou se tornando um dos maiores oposicionistas do prefeito.