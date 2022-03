O deputado Alexandre Knoploch é o autor da lei que cria o Alerta Pri - Divulgação/Paulo A. Santos

O deputado Alexandre Knoploch é o autor da lei que cria o Alerta PriDivulgação/Paulo A. Santos

Publicado 10/03/2022 11:00

O governo e o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia já assinaram o convênio com todas as regras do Alerta Pri, para ajudar a solucionar casos de desaparecimento. A expectativa é que as mensagens de SMS comecem a ser disparadas ainda nesta semana. Os fluminenses vão receber nos celulares um link encurtado redirecionando para o site da Polícia Civil, onde estão os dados das pessoas buscadas por parentes, com fotos. A lei é de Alexandre Knploch.