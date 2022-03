Vereador Carlo Caiado é um dos autores de lei sobre conselho comunitário por região do Rio - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 10/03/2022 07:00

A Câmara realiza nesta quinta-feira (10) a primeira audiência pública do Plano Diretor — e, para reforçar a importância do tema, o evento será aberto pelo presidente da Casa, Carlo Caiado. Pela primeira vez, um representante do Ministério Público vai participar de todas as discussões e reuniões. A ideia é se precaver contra imbróglios jurídicos. Em maio, começam as audiências locais, levando os debates às diferentes regiões administrativas. A população vai poder responder a enquetes sobre as prioridades dos bairros em totens eletrônicos.